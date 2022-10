Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Sölderholz - Einstweilige Unterbringung des Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Wie berichtet ist es am Mittwoch (26. Oktober), gegen 14:10 Uhr, in Dortmund-Sölderholz zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Eine 30-jährige Dortmunderin ist durch Messerstiche schwer verletzt worden. Polizisten nahmen einen 46-jährigen Tatverdächtigen noch am Einsatzort fest.

Der psychisch auffällige Mann wurde heute (27. Oktober) einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete antragsgemäß die einstweilige Unterbringung in einer Fachklinik gemäß § 126a Strafprozessordnung an.

