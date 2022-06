Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haft wegen Verstoß gegen das Waffengesetz

Ludwigshafen (ots)

Ein 28-jähriger Deutscher wurde durch eine Streife der Bundespolizei am Dienstagabend, den 14. Juni 2022 um 22.00 Uhr im Hauptbahnhof Ludwigshafen angetroffen und kontrolliert. Hierbei konnte eine bestehende Fahndungsnotierung in Form eines Strafvollstreckungshaftbefehls festgestellt werden. Der Mann hatte gegen das Waffengesetz verstoßen, war rechtskräftig verurteilt worden und aus diesem Grund bestand gegen ihn ein Haftbefehl. Da er den Betrag der Geldstrafe in Höhe von 2167,50EUR nicht bezahlte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 95 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal eingeliefert.

