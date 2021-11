Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211105.1 Kiel: Kieler Polizei kontrolliert Radfahrende

Kiel (ots)

Kieler Polizistinnen und Polizisten kontrollierten in dieser Woche an mehreren Standorten innerhalb des Kieler Stadtgebietes Radfahrer und stellten zahlreiche Verstöße fest. Insbesondere die Beleuchtungseinrichtungen der Fahrräder wiesen Mängel auf.

Am Mittwochvormittag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Dietrichsdorf in dem Bereich der Alten Schwentinebrücke eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Innerhalb von knapp zwei Stunden leiteten die Einsatzkräfte 36 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, weil Radfahrer unerlaubt den dortigen Gehweg nutzten. Zudem stellten sie bei neun Fahrrädern Mängel an der Beleuchtungseinrichtung fest.

Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers kontrollierten in dem Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr am Donnerstag Radfahrende innerhalb ihres Revierbereiches. Bei den stationären und mobilen Kontrollen ahndeten sie 22 Verstöße. 19 der kontrollierten Personen befuhren mit ihrem Rad die falsche Seite, eine Person nutzte ein Handy und zwei Radfahrende befuhren verbotswidrig den Gehweg. Zudem kommt auf einen Autofahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, da er ein Rotlicht missachtete. Trotz der festgestellten Verstöße entstand bei den eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten während der Kontrolle der Eindruck, dass den Radfahrenden die Verkehrsregeln grundsätzlich bekannt sind.

Am Donnerstagmorgen ab 6:30 Uhr stellten Einsatzkräfte des 3. Reviers in dem Bereich Westring in Höhe der Eckernförder Straße zehn Fahrräder mit mangelhafter Beleuchtung fest. An vier Rädern fehlte eine Klingel. Hinzu kommen drei Rotlichtverstöße und ein Radfahrer sowie ein Autofahrer, die während der Fahrt Mobiltelefone nutzten. Die Verkehrsteilnehmer erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Beamtinnen und Beamte beendeten die Kontrolle nach circa zwei Stunden.

Hinsichtlich der festgestellten Mängel an den Fahrrädern kommt auf die Nutzer ein Bußgeld zu.

Die Polizeidirektion Kiel appelliert an die Radfahrer, sich an die Jahreszeit anzupassen und in ihrem eigenen Interesse die Beleuchtung zu überprüfen und ggf. zu reparieren. Darüber hinaus wird empfohlen, auch tagsüber helle reflektierende Kleidung zu tragen und auch am Tage das Licht einzuschalten (z. b. bei Nabendynamos oder Batteriebeleuchtung).

Die Kieler Polizei wird auch in der Zukunft gleichartige Kontrollen im Stadtgebiet und im Umland durchführen.

Maike Saggau

