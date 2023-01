POL-K: 230115-2-K Videobeobachtung auf Neumarkt - Taschendieb festgenommen

Köln (ots) - Nach dem Zusammenstoß von zwei Radfahrenden am späten Donnerstagabend (12. Januar) kurz vor der Einmündung Vogelsanger Straße/Keplerstraße in Köln-Ehrenfeld ist ein beteiligter Mountainbiker (30) mit Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Zeugenaussagen zufolge war eine 30-jährige Rennradfahrerin gegen 21.30 Uhr auf ihr Fahrrad ...

