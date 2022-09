Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Radfahrer leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Alexanderstraße in Altenhagen wurde ein Pedelec-Fahrer am Donnerstag (15.09.2022) Opfer einer Verkehrsunfallflucht. Der 32-Jährige suchte anschließend die Polizeiwache Innenstadt auf und gab an, dass er gegen 6.30 Uhr mit seinem E-Bike in Richtung Pettenkoferstraße gefahren war. Er habe auf der Straße eine Glasflasche liegen sehen, die er aufhob, damit sich andere Verkehrsteilnehmer nicht die Reifen kaputt fahren oder verletzen. Der Hagener wollte anschließend wieder auf sein Rad steigen und seinen Weg fortsetzen. Zu diesem Zeitpunkt sei ein anderer Radfahrer ohne eingeschaltetem Licht die Alexanderstraße in Fahrtrichtung Freiligrathstraße heruntergefahren. Der 32-Jährige sei von dem Unbekannten touchiert worden und stürzte. Er schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und sei kurz benommen gewesen. Er habe eine männliche Stimme gehört, die sich erkundigte, ob alles ok sei. Nachdem er dies mit einem zustimmenden Nicken bestätigte, fuhr der Mann davon. Erst nach dem Aufstehen bemerkte der Hagener eine blutende Wunde an seinem Kopf und diverse Beschädigungen an seinem Pedelec. Der 32-Jährige suchte selbstständig einen Arzt auf und erstattete Anzeige bei der Polizei. Hinweise auf den Unfallverursacher konnten er nicht gegeben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des anderen Radfahrers machen können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. An dem Pedelec entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2.800 Euro. (arn)

