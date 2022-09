Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Auf der Hagener Straße in Boele fuhr ein 22-Jähriger am Donnerstag (16.09.2022) mit seinem VW aus einer Hofeinfahrt und erfasste eine Fußgängerin auf dem Gehweg. Der Mann entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die leichtverletzte 18-Jährige verständigte die Polizei nach der Verkehrsunfallflucht und schilderte, dass sie auf dem Gehweg aus Richtung der Kapellenstraße kommend unterwegs war. Zeitgleich wollte ein Auto aus einer Einfahrt fahren und sich in den fließenden Verkehr einordnen.

Sie sei von dem vorderen, linken Bereich der Stoßstange des Autos erfasst worden. Danach habe ihr der Fahrer Handzeichen gegeben, die sie jedoch nicht richtig deuten konnte. Anschließend fuhr der VW davon. Die 18-Jährige musste zur weiteren Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Nachdem die Polizei den Unfall aufnahm und die Örtlichkeit verlassen wollte, klopfte ein 22-Jähriger an das Fenster des Streifenwagens und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Er gab an, dass er sich nach dem Zusammenstoß bei der Fußgängerin erkundigt habe, ob alles in Ordnung sei. Als diese seine Frage mit "ja" beantwortet habe, sei er weitergefahren. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell