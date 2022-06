Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Gartenanlage in Jena Ammerbach

Jena (ots)

Am heutigen Sonntag, kurz nach 13 Uhr, gab es zeitgleich mehrere Mitteilungen über einen Brand in einer Gartenanlage in Ammerbach. Die Flammen und eine Rauchwolke soll laut der Mitteiler sehr weit zu sehen gewesen sein. Durch die Polizei und Rettungskräfte konnte der Brandort schnell ausfindig gemacht werden, so dass die Löscharbeiten zeitnah beginnen konnten. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen kann eine Straftat ausgeschlossen werden. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangenn wodurch Bäume in einem Gartengrundstück in Brand geraten sind. Hierdurch griff das Feuer auch auf eine Gartenlaube über. Der entstandene Funkenflug sorgte für weitere kleinere Brandstellen in den angrenzenden Gärten. Die Personen in den Nachbargärten konnten zeitnah evakuiert werden, so dass es keinerlei Personenschaden gab. Der entstandene Sachschaden kann momentan nicht beziffert werden.

