Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei findet nach nächtlicher Ruhestörung Betäubungsmittel - Tatverdächtiger in Haft

Schwerin (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr kamen die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin in der Max-Planck-Straße zum Einsatz, weil Nachbarn Beschwerde wegen lauter Musik aus der Wohnung eines 21-jährigen Litauers führten. Vor Ort war es jedoch nicht nur laut, sondern es war auch der charakteristische Geruch von Betäubungsmittelkonsum wahrnehmbar. Eine daraufhin durchgeführte Wohnungsdurchsuchung der Polizei führte zur Auffindung verschiedener Drogen und zur vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen. Ihm wird der Handel mit Betäubungsmitteln zur Last gelegt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin heute einen Haftbefehl erlassen und den Vollzug angeordnet. Der Mann wird nun in eine JVA gebracht.

