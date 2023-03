Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld zu einem Tötungsdelikt in Paderborn - Schloß Neuhaus: Tatverdächtiger in U-Haft

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Paderborn / Schloß Neuhaus - Nach den bisherigen Ermittlungen der Bielefelder Mordkommission Stiens zu dem Tötungsdelikt am Donnerstag, 02.03.2023, beantragte die Staatsanwaltschaft Paderborn einen Haftbefehl für den tatverdächtigen 68-jährigen Paderborner. Ein Richter des Amtsgerichts Paderborn ordnete am Freitagmittag, 03.03.2023, Untersuchungshaft wegen Totschlags an. Der Beschuldigte wird in ein Justizvollzugskrankenhaus überführt.

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5455003

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell