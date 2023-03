Polizei Bielefeld

POL-BI: Steigende Fallzahlen bei Wohnungseinbruch - Sichern Sie Ihr Zuhause, damit es Ihr Zuhause bleibt

SR/ Bielefeld - Nach Jahren größtenteils rückläufiger Fallzahlen im Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl verzeichnete die Polizei Bielefeld im Jahr 2022 erstmals wieder einen Anstieg vom Tiefststand mit 212 Delikten auf 249 Fälle. Dies bedeutet zwar einen Anstieg von 17,5%, allerdings liegt diese Fallzahl nach wie vor deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau.

Für dieses Jahr gehen aus dem Einbruchsradar, mit dem die Polizei Bielefeld regelmäßig wöchentlich über die Wohnungseinbrüche berichtet, 21 Wohnungseinbrüche für Januar und 53 für Februar hervor.

Die Polizei Bielefeld führt daher zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls weiterhin intensive präventive und repressive Maßnahmen durch. Dies sind unter anderem eine qualifizierte Aufnahme der Tatorte, die Beteiligung an landesweiten Aktions-, Fahndungs- und Kontrolltagen und ausführliche neutrale und kostenfreie Beratungen zum Einbruchsschutz.

Jede einzelne Tat bedeutet für die Betroffenen eine erhebliche Belastung. Das Durchwühlen von Schränken und Schubladen ist ein Eingriff in Ihre Privatsphäre, der oft schwerer wiegt als ein materieller Verlust. Informieren Sie sich daher über die Möglichkeiten des Wohnungseinbruchschutzes - damit Ihr Zuhause ein sicheres Zuhause bleibt.

Prävention

Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik (z. B. Schutzbeschläge und Zusatzschlösser) stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand. Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/ Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster. Lassen Sie Wohnung oder Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder gegebenenfalls "Haushüter" bewohnen oder bewohnt erscheinen: Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen. Hinterlassen Sie keine Nachricht über Ihre Abwesenheit auf Ihrem Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken im Internet.

Notruf 110

Informieren Sie die Polizei Bielefeld bei verdächtigen Beobachtungen sofort über Notruf 110, insbesondere wenn Sie verdächtige Personen auf Ihrem Grundstück oder auf Nachbargrundstücken beobachten, die sich offensichtlich unberechtigt dort aufhalten. Wählen Sie auch den Notruf 110, wenn eine atypische Geräuschkulisse (Glasbruch, Splittern) auf einen Einbruch hindeutet. Jeder Hinweis hilft - wählen Sie den Notruf lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig!

Kostenfreie und neutrale Beratung

Die Polizei Bielefeld ist Partner im Netzwerk "Zuhause sicher". Das Netzwerk bietet eine Begleitung in drei Schritten zum sicheren Zuhause an. Der erste Schritt: Besuchen Sie Ihre polizeiliche Beratungsstelle und lassen Sie sich freundlich und neutral beraten - rund um Einbruchschutz für Ihr Zuhause. Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter Tel. 0521/5837-2550. Speziell geschulte Mitarbeiter von Fachbetrieben haben ihre fachliche Kompetenz zum Thema Einbruchschutz nachgewiesen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der Mitglied der Schutzgemeinschaft ist. Eine Übersicht finden Sie auf der Homepage des Netzwerks "Zuhause sicher" unter https://www.zuhause-sicher.de/. Wenn Sie die Empfehlungen der Polizei umgesetzt haben, erhalten Sie für Ihr Engagement um Einbruchschutz und Brandschutz für Ihr Zuhause eine Präventionsplakette. Sie können die Plakette aus Aluminium außen am Haus anbringen und damit verdeutlichen: "Wir haben die polizeilichen Empfehlung zum Einbruchschutz umgesetzt - ein Einbruchversuch lohnt sich nicht".

Einbruchsradar

Mit dem Einbruchsradar, das Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/einbruchsradar-karte-zur-wohnungseinbruchskriminalitaet finden, können Sie sich ein eigenes Bild über Einbrüche in ihrem Viertel machen.

