POL-BI: Mit Glasscherben und Werkzeug in den Taschen erwischt

SI / Bielefeld / Mitte - Polizisten stellten am Donnerstag, 02.03.2023, einen polizeibekannten Dieb, der mehrere Gegenstände aus einem Firmenfahrzeug an der Holländischen Straße entwendet hatte.

Zwei Mitarbeiter einer Baufirma stellten gegen 09:30 Uhr fest, dass die Fensterscheibe ihres Firmenfahrzeugs eingeschlagen worden war und Lasermessgeräte fehlten.

Als die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, hielt sich in der Nähe der mittlerweile drei anwesenden Mitarbeiter noch ein vierter Mann auf. Die Arbeiter gaben an, dass die Person schon seit längerem in der Nähe des Fahrzeugs herumspazierte und sie ihn bereits einmal weggeschickt hätten.

Der polizeibekannte 44-jährige Bielefelder erwiderte, dass er nur gucken wollte, was hier so los sei.

Die Beamten durchsuchten den Bielefelder und fanden in seiner Jackentasche Glasscherben und Werkzeuge - darunter eine Trennscheibe, zwei Silikon Kartuschen, ein Baustellenausweis, ein Schraubenschlüssel, ein IPhone-Ladekabel, eine Navigationshalterung und einen Dämmstoffmesser. In einer Restmülltonne war weiteres Diebesgut bereitgelegt. Dort fanden die Mitarbeiter das zweite fehlende Lasermessgerät. Außerdem hatte der 44-Jährige Verletzungen an der Hand, die wahrscheinlich vom Aufbruch stammten.

Die Beamten nahmen den 44-Jährigen vorläufig fest und erstatteten Anzeige wegen des schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an.

