LPI-G: Altenburger Polizei stellt Dieb in Nobitz

Altenburg (ots) - Altenburg: Am gestrigen Mittwoch (19.10.2022) zerstörte ein bislang noch unbekannter Täter, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr, die Scheibe einer Hauseingangstür in der Fabrikstraße. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447/4710 entgegengenommen. (JMV) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

