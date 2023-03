Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Onanierend Frau nachgelaufen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Süd (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (02.03.2023) eine 30 Jahre alte Frau im Waldgebiet Elsental/Wolfersberg sexuell belästigt. Die 30-Jährige war gegen 16.30 Uhr auf einem Trampelpfad im Waldgebiet unterhalb des Barchetwegs unterwegs, als sie hinter sich einen Mann bemerkte. Dieser hatte offenbar seine Hose geöffnet und manipulierte an seinem Glied. Die Frau rannte in Richtung der Dachswaldkirche davon, woraufhin der Mann umdrehte und in Richtung der Kleingartenanlagen wegging. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt und schlank gewesen sein sowie kurze dunkle Haare haben. Er trug eine schwarze Brille, dunkle Kleidung und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

