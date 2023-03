POL-S: Gartenhütte abgebrannt

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstagabend (28.02.2023) in der Benzstraße ereignet hat. Ein 40 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 17.30 Uhr in der Benzstraße in Richtung Obertürkheim unterwegs. Als ein ebenfalls 40 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes aus einem Parkhaus kommend in die Benzstraße einbog, stießen die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. ...

