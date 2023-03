POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Verkehrskontrolle Rauschgift entdeckt

Stuttgart-Degerloch (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (01.03.2023) in einem Bus auf der Fahrt von Degerloch nach Steckfeld eine 14-Jährige sexuell belästigt. Die Jugendliche war gegen 18.00 Uhr mit dem Bus der Linie 73 unterwegs, als ein unbekannter Mann sie am Knie berührte und ihr an die Innenseite ihres Oberschenkels griff. Sie stieg an der Haltestelle Steckfeld aus und vertraute sich zuhause ihrer ...

