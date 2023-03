Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (01.03.2023) in einem Bus auf der Fahrt von Degerloch nach Steckfeld eine 14-Jährige sexuell belästigt. Die Jugendliche war gegen 18.00 Uhr mit dem Bus der Linie 73 unterwegs, als ein unbekannter Mann sie am Knie berührte und ihr an die Innenseite ihres Oberschenkels griff. Sie stieg an der Haltestelle Steckfeld aus und vertraute sich zuhause ihrer Mutter an, die daraufhin die Polizei alarmierte. Die Jugendliche beschrieb den Täter als 45 bis 50 Jahre alten und circa 172 Zentimeter großen Mann. Er hat graumelierte, kurze, seitlich abrasierte Haare, ein faltiges Gesicht mit Bartstoppeln und auffällig breite Schultern sowie einen kleinen Bauchansatz. Der Mann trug weiße Malerkleidung, vermutlich der Marke Engelbert Strauss, schwarze Arbeitsschuhe und eine graue Mütze mit orangefarbener Aufschrift mit den Worten Moin Moin. Außerdem hatte er einen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

