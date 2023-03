Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Mittwoch (01.03.2023) in eine Gaststätte an der Sachsenstraße eingebrochen. Der Täter hebelte gegen 05.00 Uhr die Hintertür zum Gebäude auf und gelangte so in das Treppenaus, wo er eine weitere Tür zur Gaststätte aufhebelte. Anschließend flüchtete der Unbekannte, mutmaßlich ohne Beute. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 180 Zentimeter großen Mann mit kräftiger Statur. Er trug eine Jeans, einen Kapuzenpullover mit Aufschrift sowie helle Sportschuhe mit dunkler Sohle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

