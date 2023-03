Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Dienstag oder am Mittwoch (28.02./01.03.2023) in der Spreuergasse einen Motorroller gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 18.00 Uhr am Dienstag und 18.00 Uhr am Mittwoch den blauen Roller der Marke Kymco, mit dem Kennzeichen S-R 1959, aus einem Hinterhof. Der Wert des Rollers wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

