Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag (28.02.2023) eine 53 Jahre alte Frau auf einem Fußweg zwischen der Aspenwaldstraße und der Kullenbergstraße beraubt. Die Frau lief gegen 16:00 Uhr den Fußweg in Richtung Kullenbergstraße entlang, als sich ihr ein Unbekannter von hinten auf einem Mountainbike näherte. Der Täter stieß die 53-Jährige während dem Vorbeifahren zu Boden und entriss ihr hierbei ihren schwarzen Lederrucksack, in welchem sich unter anderem ein Geldbeutel und ein Autoschlüssel befanden. Der Mann flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Frau beschrieb den Unbekannten als etwa 185 Zentimeter großen Mann mit sportlicher Figur. Er trug ein weißes Sweatshirt, eine helle Jeans, einen schwarzen Fahrradhelm und war mit einem blauen Mountainbike unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell