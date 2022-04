Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach Rhein-Neckar-Kreis: Diebstähle aus Pkw - Wer kann Hinweise geben?

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Freitagmorgen wurden in Eberbach bislang drei Diebstähle aus geparkten Pkw zur Anzeige gebracht. Die Fahrzeuge, die ersten Ermittlungen nach unverschlossen waren, waren in der Alten Dielbacher Straße, in der Hohenstaufenstraße und Burghälde abgestellt. Aus den Autos, die allesamt von dem oder der Täter durchsucht wurden, wurden zurückgelassene Taschen, Kleider und Elektrogeräte entwendet. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die möglicherweise selbst betroffen sind und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, oder Verdächtiges beobachtet haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 06271 92100 zu melden.

