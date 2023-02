Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz am Wilhelm-Geiger-Platz

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Derzeit (28.02.2023) findet am Wilhelm-Geiger-Platz ein Polizeieinsatz statt. Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei sind vor Ort. Eine Besatzung der Feuerwehr, die auf der Rückfahrt von einem Einsatz war, bemerkte gegen 14.30 Uhr Rauch aus einem Gebäude am Wilhelm-Geiger-Platz und sah im Bereich des Eingangs einen Mann mit einem Messer stehen. Alarmierte Polizeibeamte sprachen den Mann daraufhin an und nahmen ihn fest. Anschließend löschte die Feuerwehr den Brand und retteten einen Mann und eine Frau aus der Wohnung. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Der Wilhelm-Geiger-Platz ist derzeit gesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen dauern an. Stand 15.50 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell