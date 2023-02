POL-S: Diesel gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein 83 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag (26.02.2023) mutmaßlich betrunken mit seinem Auto in der Solitudestraße unterwegs gewesen und hat dabei offenbar andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Ein Zeuge meldete gegen 16.15 Uhr einen BMW X1 der in Schlangenlinien von der Straße Löwen-Markt in Richtung Solitudestraße fahren soll. ...

