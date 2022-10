POL-COE: Nordkirchen, Rosenstraße/Baggeraufbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Samstag (08.10.22) in zwei Gebäude eingebrochen. An der Hauptstraße hebelten die Täter zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr das Fenster einer Apotheke auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Sicher ist aber, dass Einbrecher an der Altenberger Straße Beute gemacht haben. Zwischen 2.15 Uhr und 8 Uhr hebelten die Täter die Türe eines Hotels auf, um so in das Gebäude zu gelangen. Sie flüchteten mit einem Sparfach. Die Polizei ...

