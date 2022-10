POL-COE: Dülmen, Nonnenwall/ Nach Unfall geflüchtet

Coesfeld (ots) - Ein 43-jähriger Nottulner war am Samstag (08.10.22) unter Drogen auf einem E-Scooter unterwegs. Gegen 14.30 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann an der Bahnhofstraße in Appelhülsen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis an. Auf der Wache in Dülmen entnahm ein Arzt dem Nottulner eine Blutprobe. Die ...

