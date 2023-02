POL-S: 83-Jähriger Autofahrer mutmaßlich betrunken unterwegs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte /-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (26.02.2023) in ein Büro an der Danneckerstraße und in eine Schule an der Hohensteinstraße eingebrochen. In der Danneckerstraße gelangten die Diebe zwischen 19.30 Uhr und 09.45 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude. Dort stahlen sie zwei Tresore mit mehreren Tausend Euro Bargeld. An der Hohensteinstraße versuchten die Täter ...

