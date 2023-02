Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büro und Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte /-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (26.02.2023) in ein Büro an der Danneckerstraße und in eine Schule an der Hohensteinstraße eingebrochen. In der Danneckerstraße gelangten die Diebe zwischen 19.30 Uhr und 09.45 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude. Dort stahlen sie zwei Tresore mit mehreren Tausend Euro Bargeld. An der Hohensteinstraße versuchten die Täter zwischen 22.00 Uhr und 11.45 Uhr zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie das Fenster ein und durchwühlten anschließend sämtliche Schränke. Ob sie etwas erbeuteten, ist Teil der Ermittlungen. Zeugen im Fall der Danneckerstraße werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße und Zeugen im Fall der Hohensteinstraße werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

