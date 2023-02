Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Gaststätteneinbrecher festgenommen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (23.02.2023) einen 19 Jahre alten Heranwachsenden festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einem 39-jährigen mutmaßlichen Komplizen mehrere Gaststätteneinbrüche, darunter an der Straße Auf der Steig (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/86ytx), an der Adalbert-Stifter-Straße (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/szajd) und der Wollinstraße (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/4shqw) begangen zu haben. Die Ermittler durchsuchten am Donnerstagmorgen die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen, beschlagnahmten Beweismaterial und nahmen den 19-Jährigen fest. Die Beweismittel müssen nun ausgewertet werden. Der Heranwachsende mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort seines mutmaßlichen Komplizen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell