Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Gaststätteneinbruch - Tatverdächtigen ermittelt und vorläufig festgenommen

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (23.02.2023) einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Gaststätte an der Augsburger Straße eingebrochen zu sein (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 21.02.2023 unter https://t1p.de/30ngf). Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen, den die Beamten am Donnerstag gegen 05.00 Uhr am Bahnhof Untertürkheim vorläufig festnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den 37-Jährigen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

