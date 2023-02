Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Schwarzfahrer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Heslach (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (26.02.2023) an der Böheimstraße einen 19-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ohne gültige Fahrkarte unterwegs gewesen zu sein und sich gegen die Kontrolle gewehrt zu haben. Der junge Mann fuhr gegen 18.00 Uhr mit der Buslinie 41 Richtung Marienhospital, als ein 22-jähriger Fahrausweisprüfer ihn einer Fahrkartenkontrolle unterzog. Der Fahrgast konnte kein Ticket vorzeigen und wollte sich der Kontrolle entziehen. In der Folge kam es zu einem Gerangel zwischen dem Fahrgast und dem Prüfer, der hierbei noch von einer 43-jährigen Kollegin unterstützt wurde. Erst mithilfe eines weiteren Kontrolleurs konnte der 19-Jährige beruhigt und an die Polizei übergeben werden. Bei dem Gerangel wurde die 43-Jährige an der Lippe leicht verletzt und ihr 22-jähriger Kollege erlitt eine Prellung am linken Oberarm. Der 19-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell