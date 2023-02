POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Folgemeldung zum Polizeieinsatz am Wilhelm-Geiger-Platz - Zwei Tote

Stuttgart (ots) - Polizeipräsident Markus Eisenbraun hat am Dienstag (28.02.2023) in feierlichem Rahmen den neuen Leiter des Polizeireviers 4 Balinger Straße, Ulf Dieter, beim Polizeipräsidium Stuttgart begrüßt und ihn offiziell in sein neues Amt eingeführt. Der 49 Jahre alte Kriminaldirektor war zuvor Leiter der Kriminalinspektion 1 bei der Kriminalpolizeidirektion Calw des Polizeipräsidiums Pforzheim. Sein neuer ...

