POL-UL: (UL) Öpfingen - Rotlicht missachtet?

Am Freitag kam es an einer Kreuzung bei Öpfingen zu einem Unfall zwischen einem Kraftrad und einem Auto.

Gegen 6 Uhr fuhr eine Jugendliche mit einem Kraftrad auf der B 311 von Oberdischingen in Richtung Öpfingen.

An einer Ampel bei Öpfingen fuhr sie geradeaus weiter. Zeitgleich kam ein 42-Jähriger in einem Opel von links aus der Oberdischinger Straße. Er wollte die B 311 überqueren. Er fuhr nach eigenen Angaben an, als seine Ampel grün zeigte. Die beiden Fahrzeuge stießen im Bereich der Kreuzung zusammen. Die 16-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Ein Abschlepper barg die Yamaha.

Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Hergang. Sie prüft auch, ob die 16-Jährige bei rot über die Kreuzung fuhr. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 7.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Laupheim (Tel. 07392/9630-320) bittet Zeugen, die den Unfall beobachteten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweis:

Wir wissen bislang nicht, was zu diesem Unfall führte. Unfälle an Ampeln haben aber oft mit Unachtsamkeit zu tun. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

