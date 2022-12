Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach zwei Unfällen

Gifhorn (ots)

Am Mittwoch der vergangenen Woche kam es zu einem Unfall auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße, dieser befindet sich an der Rückseite des Restaurants "L´Osteria". Der Unfallverursacher stieß gegen 19:00 Uhr vermutlich beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug, stellte den an seinem Fahrzeug entstandenen Schaden jedoch erst später fest und zeigte den Unfall anschließend sofort bei der Polizei an. Gesucht wird nun der oder die Geschädigte des Unfalls.

Zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto kam es am vergangenen Samstag. Eine 23-Jährige fuhr gegen 10:10 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem linken Radweg der Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße kam es zum Unfall mit einem silberfarbenen Volkswagen Sharan, der von der Bahnhofstraße nach rechts auf die Braunschweiger Straße fahren wollte. Die 23-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der silberne Sharan entfernte sich trotz Schall- und Warnzeichen anderer Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. Gesucht werden Zeugen des Unfalls und die Fahrerin oder der Fahrer des Volkswagen.

Hinweise zu beiden Unfällen werden unter der Telefonnummer 05371 9800 entgegengenommen.

