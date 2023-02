POL-HS: Wieder überweist eine Frau Geld an Betrüger

Geilenkirchen-Waurichen (ots) - Unbekannte drangen gewaltsam in eine an der Römerstraße gelegene Lagerhalle eines handwerklichen Betriebs ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Baustellengerüste und Baumaterialien. Der Tatzeitraum lag zwischen Montagnachmittag (13. Februar), 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen (14. Februar), 08.15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

