Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Von Mann angegriffen

Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Geilenkirchen (ots)

Eine 17-Jährige aus dem Kreis Heinsberg ging am Montag, 13. Februar, gegen 8.45 Uhr auf dem rechtsseitigen Gehweg der Sittarder Straße aus Richtung Kreisverkehr Berliner Ring kommend in Richtung Wasserturm. Sie gab an, dass sie auf dem Gehweg der anderen Straßenseite einen jungen Mann gesehen habe, der in gleicher Richtung unterwegs war. In Höhe der Schützenstraße habe der Mann dann die Straßenseite gewechselt und sich ihr genähert. Dabei habe er gerufen, sie solle mal stehen bleiben. Als die junge Frau sich umdrehte, habe er an den Reißverschluss ihrer Jacke gegriffen, offenbar um diese zu öffnen. Nachdem ihm dies gelungen sei, habe er versucht, den Pullover hochzuschieben und sie weiterhin sexuell zu bedrängen. Indem sie ihn wegschubste, habe sie dies verhindern können. Anschließend versuchte sie wegzulaufen. Der Mann habe sie dann von hinten an der Schulter gefasst, woraufhin sie ihn anschrie. Daraufhin habe er sich zu Fuß in Richtung Berliner Ring entfernt. Der Unbekannte war nach Angaben der Geschädigten etwa 170 Zentimeter groß, zirka 25 Jahre alt und hatte eine schlanke Figur sowie schwarze, kurze Haare und einen Oberlippenbart. Er wirkte südländisch, sprach Deutsch und war mit einer schwarzen Jogginghose, weißen Turnschuhen sowie einer grauen Sweatshirt-Jacke mit weißen Nike Zeichen bekleidet. Er führte eine schwarz-weiße Bauchtasche bei sich und wirkte gepflegt. Ein Phantombild des mutmaßlichen Täters wurde erstellt und darf auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aachen veröffentlicht werden. Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Hinweise auf seine Identität geben? Wer hat zur relevanten Zeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell