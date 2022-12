Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Berauschte Fahrer im Bereich Ribnitz-Damgarten/Dierhagen gestellt

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Samstag, dem 17.12.2022 wurden durch die Beamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Verkehrsdelikte aufgedeckt.

Zuerst spürten sie gegen 15:30 Uhr in Dändorf einen Seat auf, welcher mit augenscheinlich unangepasster Geschwindigkeit in Richtung Dierhagen fuhr und entschlossen sich diesen mal genauer anzuschauen. In Dierhagen konnte der 54-jährige aus der Region stammende Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Die Beamten bemerkten recht schnell Alkoholgeruch und führten einen Alkoholvortest durch. Dieser ergab dann einen Wert von 1,30 Promille. Nach der Sicherstellung des Führerscheins und der Blutprobenentnahme, wurde die Weiterfahrt untersagt und der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 16:45 Uhr fiel den Beamten in Ribnitz-Damgarten ein Nissan auf und sie entschlossen sich auch dieses Fahrzeug zu kontrollieren. Im Fahrzeug befanden sich eine 34-jährige Frau und ihr 7-jähriges Kind. Bei der Kontrolle ergaben sich bei der deutschen Fahrerin Auffälligkeiten in der Person, so dass auch hier ein Alkoholvortest durchgeführt wurde. Dieser war negativ. Ein Drogenvortest allerdings reagierte positiv auf Amphetamine. Auch hier schloss sich zu Beweiszwecken eine Blutprobenentnahme an. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Mitteilung erging hier nicht nur an die zuständige Führerscheinstelle sondern auch ans Jugendamt.

