POL-HST: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat

Prohn (ots) - Am Donnerstag, dem 15.12.2022 wurde der Polizei über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein augenscheinlich gegenwärtiger Einbruch in ein leerstehendes Gebäude in Prohn gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen haben sich gegen 17:45 Uhr unbekannte Täter Zutritt zu dem Gebäude in der Wizlawstraße verschafft und sollten laut Augenzeugenbericht noch im Gebäude sein. Die mit Sonder- und ...

