Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW fährt gegen Hauswand

Gangelt-Brüxgen (ots)

Montagabend (13. Februar) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine PKW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 19-Jährige befuhr gegen 17.50 Uhr die Kreisstraße 17 von Brüxgen kommend in Fahrtrichtung Gangelt. Im Bereich einer Linkskurve verlor die Gangelterin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall entstand ein Loch in der Fassade. Die junge Frau, die zunächst angab, unverletzt zu sein, wurde vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

