POL-HS: Diebe lassen gestohlenen Motorroller zurück

Erkelenz (ots) - Unbekannte Personen setzten am Samstagmorgen (11. Februar) gegen 02.45 Uhr in der Patersgasse zwei Mülltonnen in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Mauer eines Kindergartens wurde durch das Feuer durch Ruß und Kunststoffanhaftungen leicht beschädigt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

