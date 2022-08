Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Hundeshagen (ots)

Am Montag gegen 11 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Hundeshagen und Breitenbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Volkswagen aus Hundeshagen in Richtung Breitenbach. Im Bereich einer Kurve kam der VW-Fahrer, wohl aufgrund wechselnder Lichtverhältnisse, in den Gegenverkehr. Infolgedessen kollidierte er mit einem Fahrzeug, das mit drei Personen besetzt war - darunter zwei Kinder. Alle Personen in den Unfallfahrzeugen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, konnten die Fahrzeuge jedoch eigenständig verlassen. Zur weiteren Behandlung wurden alle in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße vollständig gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell