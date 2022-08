Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht vor der Polizei - Radfahrer war erheblich alkoholisiert

Dingelstädt (ots)

Am späten Sonntagabend wurden Polizisten in Dingelstädt auf einen Radfahrer aufmerksam, welcher augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Als der Radfahrer die Polizisten bemerkte ließ er sein Fahrrad samt persönlicher Gegenstände zurück und flüchtete zu Fuß. Wenig später konnten die Beamten den Radfahrer an seiner Wohnanschrift ausfindig machen und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Dem geflüchteten Radfahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Er hat sich nun der Trunkenheit im Straßenverkehr infolge des Konsums von Alkohol zu verantworten. Seine persönlichen Gegenstände konnten an ihn übergeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell