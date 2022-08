LPI-NDH: Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Kyffhäuser (ots) - Auf der Bundesstraße 85 kam es am Sonntag gegen 14.30 Uhr zwischen dem Kyffhäuserdenkmal und der Ortslage Kelbra zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Motorräder. In einer Kurve rutschte der 50-jährige Fahrer einer Suzuki in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem 35-jährige Fahrer einer Aprilia. Dieser kam hierdurch zu Fall und verletzte sich am Fuß. Er wurde zur ärztlichen ...

mehr