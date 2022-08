Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit einer Hauswand - zwei Personen verletzt

Sondershausen (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Martin-Andersen-Nexö-Straße und Steingraben. Der 22-jährige Fahrer eines Skoda fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei missachtete er ersten Ermittlungen nach einen vorfahrtsberechtigten Honda. In der weiteren Folge berührten sich die Fahrzeuge, wodurch der Honda von der Fahrbahn abkam und mit einer Hauswand kollidierte. Durch den Aufprall verletzten sich zwei Insassen des Hondas. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Honda musste abgeschleppt werden.

