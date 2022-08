LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führt zu Verletzungen

Kyffhäuser / B85 (ots) - Am 06.08.2022 gegen 16:45 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann mit seiner Kawasaki die B85 vom Kyffhäuserdenkmal in Richtung Landesgrenze. In den dortigen 36 Kurven verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Hierdurch zog er sich Verletzungen im Bereich einer Schulter zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug, an dem ebenfalls Sachschaden ...

mehr