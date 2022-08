Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verbrannte Post

Artern (ots)

In der Nacht vom 05.08. zum 06.08.2022 wurde durch unbekannte Personen ein Briefkasten Am Königstuhl in Artern beschädigt. Durch den oder die Täter wurden brennbare Gegenstände in den zu einer Wohneinheit gehörenden Briefkasten eingebracht und entzündet. Hierdurch wurde die innenliegende Post zerstört und der Briefkasten an sich ebenfalls beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiistation Artern unter 03466 3610 zu melden.

