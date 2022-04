POL-PDTR: Aktuelle CCB-Welle im Bereich Morbach

Trier (ots) - Schock für einen 79jährigen Hundehalter am gestrigen Dienstag, 05. April 2022: Nach einem kurzen Einkauf in einem Discounter in der Trierer Nagelstraße musste der Mann gegen 18.50 Uhr feststellen, dass sein Zwergpinscher, den er wenige Minuten zuvor vor dem benachbarten Spielzeugfachhandel festgebunden hatte, nicht mehr aufzufinden war. Das Tier war eigenen Angaben nach so gesichert gewesen, dass es sich ...

