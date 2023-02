Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von der Straße ab

Zeugen gesucht (01.02.2023)

Vöhrenbach (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Villingen-Herzogenweiler und Vöhrenbach. Ein 32-jähriger Paketdienstfahrer fuhr in Richtung Vöhrenbach und überholte mit seinem Mercedes Sprinter talwärts vor einer scharfen Linkskurve ein anderes Auto. In der Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Felsen und schleuderte zurück auf die Straße. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, sein Transporter hatte jedoch nur noch Schrottwert. Bei der Überprüfung des Fahrers bemerkte die Polizei deutlichen Alkoholeinfluss, was ein Test mit knapp 2 Promille bestätigte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und zogen den Führerschein ein. Dem Unfallverursacher kam bei seinem Überholvorgang ein Auto entgegen, dessen Insassen er möglicherweise durch seine rasante Fahrweise gefährdete. Die Polizei St. Georgen sucht daher dieses Fahrzeug und bittet die Insassen, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Das zuständige Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07724 94950-0 erreichbar.

