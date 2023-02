Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer verursacht Auffahrunfall

Polizei sucht Zeugen (02.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Auffahrunfall verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 33, Höhe der Auffahrt der Vockenhauser Straße. Der Unbekannte fuhr von der Vockenhauser Straße auf die B 33, nahm einen dort fahrenden Autofahrer die Vorfahrt und zwang ihn zu einer starken Bremsung. Einer ebenfalls auf der B 33 hinter ihm fahrenden 57-Jährigen mit einem Renault Twingo gelang es, rechtzeitig anzuhalten. Ihr folgte eine 28-Jährige, die nicht mehr rechtzeitig halten konnte und mit ihrem Audi A 3 auf den Renault auffuhr. Dabei erlitt die Fahrerin des Twingo leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können. Die Polizei in Villingen ist unter der Telefonnummer 07721 601-0 erreichbar.

