Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. RW) - Mann belästigt Frauen - Polizei sucht Zeugen

Rottweil / Lkr. RW (ots)

Am Freitag (27.01.2023) ist es in Rottweil zu insgesamt zwei Vorfällen gekommen, bei welchen ein 13-jähriges Mädchen und eine 19-jährige Frau von einem Mann belästigt worden sind. Die Vorfälle fanden zwischen 7 und 8 Uhr in der Nähe des Friedrichsplatzes und im Bereich Kaiserstraße, auf dem Fußweg in Richtung Bißmarckstraße, statt.

Beschreibung des Mannes:

35 bis 40 Jahre, ca. 170 cm groß, leichter Oberlippenbart, trug blaue Arbeitsbekleidung mit Reflektoren an der Hose, Überwurfjacke, dunkle Wollmütze und soll ein südländisches Aussehen haben.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rottweil unter 0741/477-0 entgegen.

