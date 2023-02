Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Heckscheibe an einem in Rielasingen abgestellten Fiat eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, ist an einem in der Oberdorfstraße abgestellten weißen Fiat die Heckscheibe absichtlich eingeworfen worden. Für die Tat kommen möglicherweise zwei junge, etwa 1,70 Meter große Männer im Alter von 19 - 20 Jahren in Frage. Einer davon soll eine rote Kappe, der andere eine Sonnenbrille getragen haben. Hinweise zu der Tat oder den beschriebenen Personen nimmt die Polizei Singen (07731 888-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell