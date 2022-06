Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 18.06.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Feuerteufel unterwegs - Hainburg/Seligenstadt

Insgesamt drei Brände beschäftigten die Nachtdienstkräfte der Feuerwehr und der Polizei Seligenstadt von Freitagabend bis Samstagfrüh. Zum ersten Mal alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 20:44 Uhr, als ein Waldbrand westlich von Hainstadt gemeldet wurde. Die eintreffende Feuerwehr Hainburg musste im Bereich der Leinrittschneise etwa 150m² Waldstück bekämpfen. Gebrannt hatte hauptsächlich Waldboden und ein umgestürzter Baum. Ein angrenzender Jungwald wurde leicht in Mittleidenschaft gezogen. Eine Selbstentzündung wird ausgeschlossen. Seit Ende März 2022 kam es in diesem Waldgebiet bereits zu weiteren sechs Bränden, der letzte am Morgen des 16.06.2022 (Fronleichnam). Kurz vor Mitternacht (23:39 Uhr) wurde ein zweiter Brand der Rettungsleitstelle gemeldet. Diesmal war der Lagerplatz des Bauhofes Seligenstadt in der Wilhelm-Leuschner-Straße betroffen. Dieser wird für die Lagerung von Grünschnitt und sonstigen Schüttgütern genutzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr Seligenstadt, die durch umliegende Wehren unterstützt wurde, brannten etwa 300qm Grünschnitt, welcher nach ersten Löscharbeiten mittels Radlader auseinander gezogen werden musste, um den Brand effektiver zu bekämpfen. Auch in diesem Fall ist eine Selbstentzündung eher auszuschließen. Der dritte Brand wurde gegen 04:18 Uhr gemeldet. Diesmal brannte ein Holzlager in einer Gartenanlage an der Carl-Ulrich-Straße in Hainstadt. Mehrere Meter Holz und der Lagerunterstand brannten vollständig ab. In der Anlage entzündeten sich mehrere Bäume, die jedoch schnell die die Feuerwehr abgelöscht werden konnten. Während die Schäden in den beiden ersten Fällen unbeziffert bleiben, entstand in der Gartenanlage ein Schaden von ca. 4000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere bei Beobachtungen von verdächtigen Fahrzeugen und/oder Personen im Bereich der Brandherde, werden gebeten sich mit der Polizei Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182-89300 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 18.06.2022, RENKER, PvD

